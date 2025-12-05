La torcia olimpica sul colle Sarà un giorno di festa

VOLTERRA Volterra si prepara ad accogliere un passaggio carico di simbolo e di storia: giovedì 11 dicembre la Fiamma olimpica e paralimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la città, entrando nel cuore del centro storico e trasformando per alcune ore le sue strade in un ideale "stadio a cielo aperto". Un appuntamento unico, che inserisce Volterra nel grande itinerario nazionale del Viaggio della Fiamma, destinato a toccare alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio e Paese in vista dei Giochi invernali. Per consentire il corretto svolgimento del corteo e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

