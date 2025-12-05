La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana Da Arezzo a Carrara le tappe e le date della staffetta

Milano, 5 dicembre 2025 – La Torcia olimpica, simbolo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, farà tappa anche in Toscana. La fiamma toccherà diverse città del Granducato, tra storia e tradizione, con tedofori d’eccezione. Da Arezzo a Carrara, passando per Firenze e per le città d’arte, un viaggio ricco di significato e iniziative. 10 dicembre: Arezzo e i capolavori del Rinascimento. La quinta tappa della staffetta si apre mercoledì 10 dicembre con il passaggio ad Arezzo, dal Duomo gotico alla Chiesa di San Domenico e la Basilica di San Francesco, che ospitano alcuni dei più grandi capolavori dell’arte, come le opere di Piero della Francesca e Cimabue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana. Da Arezzo a Carrara, le tappe (e le date) della staffetta

