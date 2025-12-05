La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana Da Arezzo a Carrara le tappe e le date della staffetta
Milano, 5 dicembre 2025 – La Torcia olimpica, simbolo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, farà tappa anche in Toscana. La fiamma toccherà diverse città del Granducato, tra storia e tradizione, con tedofori d’eccezione. Da Arezzo a Carrara, passando per Firenze e per le città d’arte, un viaggio ricco di significato e iniziative. 10 dicembre: Arezzo e i capolavori del Rinascimento. La quinta tappa della staffetta si apre mercoledì 10 dicembre con il passaggio ad Arezzo, dal Duomo gotico alla Chiesa di San Domenico e la Basilica di San Francesco, che ospitano alcuni dei più grandi capolavori dell’arte, come le opere di Piero della Francesca e Cimabue. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
E’ la 12ma tappa del viaggio che porterà la torcia olimpica nelle 110 province italiane. Ecco il percorso di Siracusa - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini ha portato la torcia olimpica La medaglia d’oro nel doppio a Parigi 24 è stata tra gli ultimi tedofori a portare la fiamma all’interno dello stadio Panathinaiko di Atene prima dell’accensione del tripode in vista di Milano-Cortina 2026 Vai su X
La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana. Da Arezzo a Carrara, le tappe (e le date) della staffetta - La fiamma toccherà diverse città del Granducato, tra storia e tradizione, con tedofori d’eccezione. Scrive lanazione.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere celebrativo - Si è svolta questa mattina nella Piazza del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cerimonia di inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica in occasione dei G ... Riporta ilgiornale.it
Olimpiadi, Sergio Mattarella accende la torcia: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata» - Sergio Mattarella ha acceso la torcia olimpica dando il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63 giorni. Si legge su ilgazzettino.it
Milano Cortina, Jasmine Paolini porta la torcia olimpica a Mattarella - Le parole di Jasmine Paolini dopo la consegna della lanterna a Mattarella. Si legge su style.corriere.it
Milano-Cortina: Mattarella, 'accendiamo torcia per speranza e pace' - "In un cambiamento d'epoca come quello che stiamo vivendo c'è bisogno di speranza, di futuro. Scrive lanuovasardegna.it
Milano – Cortina: Mattarella accende la Fiamma olimpica - La cerimonia sulla piazza del Quirinale, accompagnata dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Segnala romasette.it