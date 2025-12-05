La torcia di Mattarella l’abbraccio di Mollicone il sorriso di Fascina Queste le avete viste?

La Torcia Olimpica è arrivata in Italia per aprire la stagione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. E Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha acceso così il braciere Olimpico al Quirinale, alla presenza di tutte le massime cariche dello Stato. Ma la settimana è stata ricca di anniversari e compleanni, come quello dell’Agi, agenzia di stampa che il primo dicembre ha compiuto 75 anni. Alla festa, l’abbraccio affettuoso tra Federico Mollicone e Maurizio Gasparri, ma anche Luciano Nobili pizzicato da Pizzi al buffet. E poi Marta Fascina sorridente alla cena di Forza Italia, Giorgia Meloni in Bahrein, e Guido Crosetto alla trasmissione Cinque Minuti di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Formiche.net

