La terza serie de' Il Professore | la coppia Gassmann-Pandolfi funziona e diverte Un circolo complementare intrigante

Premetto che per anni non sono riuscito a sentire simpatico Alessandro Gassmann; ma dopotutto ho anche sempre pensato che i "diversamente simpatici" o i "non immediatamente simpatici" siano poi le figure più affascinanti e intriganti e interessanti. Mi irritava il suo eccesso di sicurezza, la sua es. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La terza serie de' "Il Professore": la coppia Gassmann-Pandolfi funziona e diverte. Un circolo complementare intrigante

Argomenti simili trattati di recente

Prosegue stasera alle 21.30 su Rai 1, la terza stagione di Un Professore, la serie tv con Alessandro Gassman. Tra Anita e Leone sembra stia nascendo qualcosa e Dante non resta indifferente. Viola viene invitata da Zeno nella sua fattoria per vedere le stelle, - facebook.com Vai su Facebook

Un Professore 3, anticipazioni terza puntata (4 dicembre): Thomas in crisi, Alba in grandissimo pericolo - Giovedì 4 dicembre torna su Rai1 la terza puntata di Un Professore 3: tensioni, passioni e nuovi misteri scuoteranno Dante Balestra e i suoi studenti. Segnala libero.it

Nella terza puntata di “Un professore 3” Anita accetta una cena a casa di Leone - 30 – Dante è geloso di Anita, incuriosita dalla figura di Leone, il il nuovo prof di fisica: l’insegnante di inglese scopre la vena ... iodonna.it scrive

Un Professore 3, anticipazioni terza puntata del 4 dicembre: Thomas è in crisi, tra Dante e Irene scatta qualcosa - Le anticipazioni della prossima puntata di Un Professore 3 in onda giovedì 4 novembre 2025, in prima serata su Rai 1 ... Segnala fanpage.it

Un Professore 3: anticipazioni terza puntata della fiction Rai 1 con Alessandro Gassman - Un Professore 3 va in onda questa sera con la terza puntata dopo la seconda della scorsa settimana. Come scrive filmpost.it

Anticipazioni della terza puntata di "Un professore 3": Alba è minacciata e picchiata per un debito di droga - Nella terza puntata di “Un professore 3” assistiamo a colpi di scena e intrecci emotivi di forte intensità. Come scrive alfemminile.com

Un Professore 3, anticipazioni terza puntata del 4 dicembre 2025 - La terza puntata di Un Professore 3, in onda il 4 dicembre su Rai 1, si preannuncia intensa e ricca di sviluppi emotivi. Segnala daninseries.it