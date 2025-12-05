La tassa di soggiorno anticipa i dati Cupra cresce Grottammare cala

Mentre l’Osservatorio Regionale per il Turismo elabora i dati relativi alla stagione estiva 2025, è possibile tracciare una stima di come sono andate le cose sulla Riviera delle Palme attraverso gli incassi della tassa di soggiorno. Bene Cupra Marittima, meno bene Grottammare leggermente sotto le aspettative. Iniziamo dalle buone notizie. Quest’anno il comune di Cupra Marittima ha incassato 64.640,00 contro i 48.597 dell’anno precedente, con un incremento di 16mila euro. "Aspettiamo i dati ufficiali della Regione – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – ma l’aumento di incasso della tassa di soggiorno è l’indice di un trend positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tassa di soggiorno anticipa i dati. Cupra cresce, Grottammare cala

Approfondisci con queste news

Sale la tassa di soggiorno in città. Il comune: “Useremo le risorse per turismo ed eventi” lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Un tesoretto che fa gola: è la tassa di soggiorno, che garantisce ai Comuni incassi record, che superano di gran lunga il miliardo. I rincari sono in agguato, previsti già da gennaio in molte città. E adesso è corsa ad accaparrarsi le risorse. Che potrebbero finire - facebook.com Vai su Facebook

La tassa di soggiorno anticipa i dati. Cupra cresce, Grottammare cala - Mentre l’Osservatorio Regionale per il Turismo elabora i dati relativi alla stagione estiva 2025, è possibile tracciare una stima di come sono andate le cose sulla Riviera delle Palme attraverso gli ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Tassa di soggiorno, Catania passa al digitale: dal 1° gennaio decolla la piattaforma PlayTourist - Catania passa a PayTourist per la gestione dell’imposta di soggiorno: dal 1° gennaio 2026 tutte le dichiarazioni e i versamenti saranno digitali. corrieretneo.it scrive

Jesolo, la tassa di soggiorno aumenta e si estende anche a maggio e ottobre: «Potrebbe arrivare anche per i pendolari» - Gli aumenti scatteranno da aprile 2026 e saranno proporzionali: si andrà dai 50 centesimi in più per gli alberghi a 5 stelle ai 30 per i 3 stelle. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Turismo, il Comune zittisce i ‘gufi’. “Tassa di soggiorno: estate in linea col 2024” - Rimini, 24 settembre 2025 – Non è stata un’estate memorabile. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Torino aumenta la tassa di soggiorno fino a 4,40 euro a notte. L’ira degli albergatori: «Profondamente iniqua» - «Il turismo in questa città è come un elastico, si tira finché non si strappa. Secondo torino.corriere.it

Federalberghi Torino è contraria all’aumento della tassa di soggiorno: “a pagare siano soltanto le attività e i clienti della ricettività” - "Auspichiamo finalmente l’apertura dei servizi interni alla clientela che non soggiorna nelle strutture ricettive" ... Si legge su quotidianopiemontese.it