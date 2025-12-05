La strage del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre | chiusa l' inchiesta per 7 indagati

AGI - E' salito a sette il numero degli indagati per l' incidente del bus che precipitò il 3 ottobre 2023 dal cavalcavia di Mestre causando la morte di 22 persone. In queste ore, la Procura di Venezia ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini per le ipotesi di reato di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Non c'è Massimo Fiorese, l'amministratore delegato della società La Linea, proprietaria del bus, la cui posizione dovrebbe essere quindi stralciata in vista della richiesta di archiviazione. All'epoca dei fatti, gli indagati erano tutti dirigenti del Comune di Venezia che, si legge nell'atto conclusivo dell'inchiesta visionato dall'AGI, "omettevano di operare i controlli sul cosiddetto nuovo cavalcavia di Venezia (strada di proprietà del Comune a elevato carico di traffico in quanto arteria fondamentale di accesso alla città) circa l'efficienza tecnica della strada e delle sue pertinenze e di porre in essere interventi atti ad assicurare uno stato di efficienza delle barriere di sicurezza e condizione di continuità dei dispositivi di ritenuta stradale rispetto al pericolo di caduta di mezzi dall'alto del cavalcavia e, comunque, la mitigazione del rischio ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La strage del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre: chiusa l'inchiesta per 7 indagati

