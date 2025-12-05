La storia infinita riveduta e … scorretta

Dopo circa quarant’anni, sembra che stia ritornando in scena, questa volta sul palcoscenico della vita, qualcosa che richiama alla mente la trama del film intitolato come la frase di apertura di questa nota. Solo un cenno, perchè sará senz’ altro piu interessante commentare l’attualità, quella degli ultimi giorni, per quanto riguarda il conflitto, ormai senza quartiere, in atto da oltre quattro anni in Ucraina. Per amor del vero, esso è iniziato sotto le spoglie, chiaramente menzognere, di “esercitazione militare speciale”. Oggi, avviandosi la permanenza del cancro sovietico al compimento del quinto anno di massacri e distruzioni senza risparmiare niente e nessuno, che interessano l’ intera estensione di quel paese sotto assedio, si deve prendere coscienza che quel conflitto è arrivato a tale livello di dimensioni da mettere in allarme l’ intera UE e molti altri paesi non schierati al fianco di Mosca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it