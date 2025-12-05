La storia di George | l'uistitì che viveva in gabbia e ora vive in libertà

Fanpage.it | 5 dic 2025

Un piccolo marmoset era tenuto prigioniero nello scantinato di una casa. Come molti selvatici era stato comprato sul mercato nero e ora vive libero in un santuario che ospita centinaia di specie salvate dal mercato illegale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

