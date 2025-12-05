la storia di ambra nel libro per tutti in caa edito da tralerighe

In occasione della “ Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità ” Tralerighe Libri lancia un nuovo progetto editoriale nato dalla penna di Arianna Peccioli e Marco Bonini, con libri per bambini compilati in CAA. Si tratta di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, un approccio che utilizza strategie e strumenti (simboli, immagini, gesti, tecnologie) per supportare le persone con difficoltà di linguaggio. La CAA non sostituisce il linguaggio verbale, ma lo potenzia e lo integra, permettendo alle persone di esprimere bisogni, desideri e pensieri, migliorando così la loro qualità di vita e le interazioni sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

