La storia di Ambra nel libro per tutti in CAA edito da Tralerighe

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della “ Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità ” Tralerighe Libri lancia un nuovo progetto editoriale nato dalla penna di Arianna Peccioli e Marco Bonini, con libri per bambini compilati in CAA. Si tratta di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, un approccio che utilizza strategie e strumenti (simboli, immagini, gesti, tecnologie) per supportare le persone con difficoltà di linguaggio. La CAA non sostituisce il linguaggio verbale, ma lo potenzia e lo integra, permettendo alle persone di esprimere bisogni, desideri e pensieri, migliorando così la loro qualità di vita e le interazioni sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la storia di ambra nel libro per tutti in caa edito da tralerighe

© Lanazione.it - La storia di Ambra nel libro per tutti, in “CAA“ edito da Tralerighe

Contenuti che potrebbero interessarti

storia ambra libro tuttiLa storia di Ambra nel libro per tutti, in “CAA“ edito da Tralerighe - In occasione della “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità” Tralerighe Libri lancia un nuovo progetto editoriale nato ... Riporta msn.com

La storia di Ambra Sabatini è un docu-film: "A un metro dal traguardo" - Ambra Sabatini, oro paralimpico di atletica a Tokyo 2020 (100m T63) è protagonista del docu- Da gazzetta.it

storia ambra libro tuttiAmbra Sabatini al The Space di Novoli e al Portico per il docufilm che racconta la sua storia - Ma anche lo sport, l’atletica, la vittoria, le medaglie d’oro, il record mondiale. Si legge su msn.com

La straordinaria storia di Ambra Sabatini diventa un film: anteprima a Grosseto - Alle 18:30, l’atleta paralimpica Ambra Sabatini saluterà gli ospiti presenti in sala prima della ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Storia Ambra Libro Tutti