La storia dei manicomi Ecco come sarà il museo

Un percorso immersivo per restituire voce, memorie e complessità di una pagina fondamentale della storia imolese. È questo il cuore del progetto di allestimento del Limi – Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi, di cui la Giunta del Circondario ha preso atto nei giorni scorsi. L'iniziativa si inserisce nel quadro del progetto Pnrr dedicato al parco dell'innovazione dell'Osservanza: un tassello culturale pensato per far dialogare memoria, tecnologia e ricerca storica all'interno del padiglione 1012. Il Circondario ricorda come l'intervento faccia parte nell'accordo di collaborazione con Con.

