La stella del Como Un San Siro da Paz per centrare l’Europa
I fari sono puntati su Nico Paz. Inter-Como di domani pomeriggio alle 18 è la prova della verità per le ambizioni delle due squadre, ma gli occhi saranno un giocatore in particolare, l’argentino. Dopo il grande campionato dello scorso anno e i cinque gol in questa stagione, le sue giocate eclettiche, la rovesciata non andata a rete contro il Sassuolo, è al momento considerato fra i migliori giocatori del campionato. Paz scenderà alla Scala del calcio proprio in prossimità della Prima, nella speranza di vedere un altro spettacolo di classe e potenza. Notevole il suo feeling coi nerazzurri, a partire dalla solida amicizia di suo papà Pablo con Javier Zanetti, ex compagno di nazionale in Argentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
