La spesa per il Pnrr accelera ma non per le opere pubbliche

La spesa per il Pnrr, finalmente, accelera. Ma non per le opere pubbliche. La relazione semestrale della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano evidenzia luci, senza dubbio, ma anche qualche ombra. Innanzitutto, i giudici contabili sottolineano che sono stati conseguiti i 32 obiettivi in scadenza nel primo semestre del 2024. Con un avanzamento del 64% rispetto al percorso complessivo e una crescita di sei punti rispetto al semestre precedente. Le riforme progrediscono più rapidamente (76%) degli investimenti (58%). Pnrr, la spesa accelera ma non per le opere pubbliche. Ci sono, poi, i primi segni di un’accelerazione della spesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La spesa per il Pnrr accelera, ma non per le opere pubbliche

