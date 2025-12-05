Mezzogiorno scocca in un bar di quartiere a Madrid, ma la latitudine è un dettaglio trascurabile: che sia Valencia, Siviglia o Bilbao, il copione si ripete identico. Lo sguardo cade sulla lavagnetta nera del menu del giorno, dove la mano del cameriere ritocca il prezzo, mentre dal tavolo vicino si leva un sussurro che sa di incredulità: «Quattordici e venti». Rappresenta la nuova soglia psicologica: 14,20 euro. È questo il costo medio attuale del menú del día secondo l’ultimo rapporto Hostelería-Edenred, una cifra che segna un netto distacco dagli undici euro di due anni fa e dai tredici del 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Spagna sta cambiando direzione?