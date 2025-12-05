La sorella del 44enne disperso sul Gran Sasso | Abbiamo nuove indicazioni

Vanno nonostante neve, vento e visibilità ridotta le ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni polacco di cui non si hanno più notizie da quasi due settimane sul Gran Sasso. Come riporta l'Ansa, le operazioni, coordinate dalla prefettura dell'Aquila, vedono impegnati ogni giorno tecnici del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sui social Diana, la sorella del 44enne polacco, afferma di essere «convinta di sapere dove potrebbe trovarsi» il fratello e annuncia l'intenzione di consegnare «indicazioni dettagliate» all'Ispettorato della Polizia italiana

Disperso Gran Sasso, sorella si rivolge a sensitivo-influencer - Nel vuoto lasciato da giorni di ricerche senza esito, la sorella di Karol Brozek, il 44enne disperso sul Gran Sasso, ha scelto di rivolgersi anche a un medium polacco, Krzysztof Jackowski, noto nel su ...

La sorella del disperso sul Gran Sasso si affida a un sensitivo influencer: «Mi ha mandato una mappa dopo il pagamento»

