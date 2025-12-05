A volte lo sguardo ha bisogno di vagare e di perdersi in tutto ciò che si trova intorno ma lontano dal caos cittadino, per riuscire a ritrovarsi all’interno di una dimensione più intimista, incantata quasi proprio perché a osservare sono le corde dell’anima, quelle profondità che tendono a rimanere nascoste nel pragmatismo della quotidianità ma che invece si liberano davanti a un mondo naturale e incontaminato che avvolge l’essere umano non appena decide di allontanarsi dalla giungla urbana. Raccontare l’interazione con l’individuo attraverso la rappresentazione di una natura in cui tutto, dai colori alle atmosfere, si armonizza con il percorso percettivo e mnemonico, è la caratteristica distintiva della produzione artistica della protagonista di oggi che sceglie un mezzo espressivo incredibilmente delicato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La sofficità del pastello si mescola con la magia della natura nel Simbolismo di Claudia De Benedittis