La Sicurezza oltre la cronaca
Non si può discutere di sicurezza e delle sue criticità sistemiche se il discorso pubblico resta imprigionato nella cronaca. Necessaria, certo, ma terreno instabile ed emotivo, che si presta a distorsioni e riduce la sicurezza a repertorio di emergenze, smarrendone la dimensione istituzionale e sociale. Disperdendo così, il significato profondo della delicata funzione affidata al . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
