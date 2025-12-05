La Sicilia domina nella finale di X Factor | vince Rob Delia supportata dalla sua Bagheria è terza

La Sicilia spicca nella finale di XFactor ‘25. A trionfare è Rob, di Trecastagni, provincia di Catania, secondo EroCaddeo, terza Delia Buglisi, in arte solo Delia, la cantante di Paternò, che ha un forte legame con il territorio di Bagheria grazie alle sue origini paterne. Un legame che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

