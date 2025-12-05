‘La Sfera’ il nuovo podcast della Farnesina in collaborazione con Adnkronos

Periodicodaily.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "La Sfera" è il nuovo podcast della Farnesina per entrare in contatto con la nostra diplomazia. Lo annuncia il ministero degli Esteri: "Con tanti ospiti e personalità che partecipano ai nostri eventi, scopriamo le priorità della politica estera italiana". Il primo episodio ci spiegherà come sarà la nuova Farnesina, con la riforma voluta dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Wilson, il nuovo podcast di Francesco Costa - Si intitola Wilson, uscirà ogni giovedì, è il nuovo podcast di Francesco Costa e comincia il 29 maggio, ma vi racconteremo qualcosa anche prima quindi è il caso di attivare le notifiche, sull’app del ... Lo riporta ilpost.it

Benvenuti su M.A.R.C., Metodo Anti Radical Chic: il nuovo podcast di Francesco Maria Del Vigo - Da domani on line, su Spotify e su Youtube il manuale minimo di autodifesa dal politicamente corretto e dalle sue varianti. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: 8216la Sfera8217 Nuovo Podcast