‘La Sfera’ il nuovo podcast della Farnesina in collaborazione con Adnkronos

(Adnkronos) – "La Sfera" è il nuovo podcast della Farnesina per entrare in contatto con la nostra diplomazia. Lo annuncia il ministero degli Esteri: "Con tanti ospiti e personalità che partecipano ai nostri eventi, scopriamo le priorità della politica estera italiana". Il primo episodio ci spiegherà come sarà la nuova Farnesina, con la riforma voluta dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Per la prima volta dal 2008, ecco la nuova sfera, che sarà protagonista della famosa Drop Ball la notte di capodanno. Appena sotto di essa, é in progetto la realizzazione di un nuovo osservatorio For the first time since 2008, the here is a new sphere , - facebook.com Vai su Facebook

?Al via la "La Sfera", la nuova serie podcast della #Farnesina, in collaborazione con @Adnkronos, realizzata per conoscere e approfondire le attività del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il primo episodio ci spiegherà come sa Vai su X

