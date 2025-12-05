Il grande successo della serie TV di Fallout ha aperto la strada a nuovi interrogativi sul futuro degli adattamenti dei franchise Bethesda. Con il pubblico sempre più interessato alle serie tratte da videogiochi e con Microsoft che sta spingendo sul trans-media, molti fan hanno iniziato a chiedersi se The Elder Scrolls potrebbe essere il prossimo universo a fare il salto sul piccolo schermo. Interrogato sull’argomento, Todd Howard ha risposto in modo vago ma significativo: non esclude affatto questa possibilità. Pur non confermando alcun progetto, lascia intendere che l’idea è concreta e che potrebbe rientrare nei piani a lungo termine. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La serie TV di The Elder Scrolls “non può essere esclusa”, ammette Todd Howard