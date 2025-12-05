La serie TV di The Elder Scrolls non può essere esclusa ammette Todd Howard
Il grande successo della serie TV di Fallout ha aperto la strada a nuovi interrogativi sul futuro degli adattamenti dei franchise Bethesda. Con il pubblico sempre più interessato alle serie tratte da videogiochi e con Microsoft che sta spingendo sul trans-media, molti fan hanno iniziato a chiedersi se The Elder Scrolls potrebbe essere il prossimo universo a fare il salto sul piccolo schermo. Interrogato sull’argomento, Todd Howard ha risposto in modo vago ma significativo: non esclude affatto questa possibilità. Pur non confermando alcun progetto, lascia intendere che l’idea è concreta e che potrebbe rientrare nei piani a lungo termine. 🔗 Leggi su Game-experience.it
News recenti che potrebbero piacerti
HBO Max pronto a debuttare in Italia nel 2026. serie HBO, film Warner, contenuti DC, produzioni italiane e sport live per tutti gli abbonati. https://gametimers.it/hbo-max-arriva-in-italia-data-prezzi-e-cosa-cambia-per-lo-streaming/ - facebook.com Vai su Facebook
The Elder Scrolls potrebbe avere una serie TV dedicata: Todd Howard non esclude l'eventualità - Todd Howard, il capo di Bethesda, ha risposto anche alla domanda sulla possibilità che ci sia in programma una serie TV su The Elder Scrolls per il futuro, aprendo a nuove prospettive. Da multiplayer.it
GTA 6 o The Elders Scrolls 6, quale uscirà prima? Todd Howard di Bethesda dice la sua - In occasione della presentazione della seconda stagione della serie TV Fallout di Amazon Prime, Howard ha infatti lasciato intendere scherzosamente che il titolo firmato Rockstar arriverà prima di The ... hdblog.it scrive
Fallout vs The Elder Scrolls: qual è la miglior serie Bethesda? - Quando si parla di Bethesda viene automatico pensare subito ai suoi due brand più iconici: Fallout e The Elder Scrolls, entrambi divenuti un punto di riferimento in ambito Action/RPG grazie a diversi ... Si legge su everyeye.it