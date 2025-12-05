La Serie A si ferma per i playoff mondiali? C’è la scelta definitiva!

Rompipallone.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La qualificazione dell’Italia alla  Coppa del Mondo 2026  è una priorità assoluta per il nostro calcio: un’eventuale eliminazione dai playoff qualificazione significherebbe umiliazione e débacle assoluta, data l’assenza degli Azzurri  nelle due precedenti edizioni. Ecco perché, dunque, è fondamentale dare priorità alle esigenze del CT Gattuso,  il quale riuscirà a visionare i ragazzi in uno stage preliminare tra febbraio e marzo. Il tutto, però, appesantendo ulteriormente i calciatori, dato che non pare contemplata l’ipotesi di fermare temporaneamente il campionato. Via libera allo stage per la Nazionale, ma la Serie A non si ferma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

la serie a si ferma per i playoff mondiali c8217232 la scelta definitiva

© Rompipallone.it - La Serie A si ferma per i playoff mondiali? C’è la scelta definitiva!

Leggi anche questi approfondimenti

serie ferma playoff mondialiMondiali, la Serie A si ferma per i play-off? Gravina: "Calendario intasato. Dimissioni se non ci qualifichiamo? Ci andremo" - dai calciatori al ct, passando per i dirigenti della federazione - Da msn.com

serie ferma playoff mondialiGravina sullo stop della Serie A per i Playoff Mondiali: "Opzione non percorribile", ma c'è un'altra opzione - Le parole del presidente della FIGC in vista dei Playoff mondiali dell'Italia e sulle possibili ripercussioni per quanto riguarda il calendario della Serie A. Lo riporta ilbianconero.com

serie ferma playoff mondialiItalia ai Playoff Mondiali 2026, Gravina: "La sospensione della Serie A non è un'opzione" - Leggi su Sky Sport l'articolo Italia ai Playoff Mondiali 2026, Gravina: 'La sospensione della Serie A non è un'opzione' ... Lo riporta sport.sky.it

Playoff Mondiali, Montella (Ct Turchia): "Felice se la Serie A si fermasse a marzo" - Il Ct della Turchia commenta il sorteggio playoff che vedrà la sua squadra affrontare in semifinale la Romania: “Sarei molto contento se la Serie A si fermasse in quel periodo perché ne ho tre che ... Secondo sport.sky.it

Stop Serie A per i Playoff Mondiali 2026, anche Montella si schiera: "Sarei contento se il campionato si fermasse!" - L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord in semifinale il prossimo marzo 2026 ed in caso di vittoria ... Riporta msn.com

Mondiali, Italia penalizzata dalla FIFA: la clamorosa ingiustzia del sorteggio playoff - Mondiali, Italia penalizzata dalla FIFA: in trasferta in finale contro Galles o Bosnia da testa di serie, è la clamorosa ingiustzia del sorteggio playoff. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Ferma Playoff Mondiali