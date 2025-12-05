La qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo 2026 è una priorità assoluta per il nostro calcio: un’eventuale eliminazione dai playoff qualificazione significherebbe umiliazione e débacle assoluta, data l’assenza degli Azzurri nelle due precedenti edizioni. Ecco perché, dunque, è fondamentale dare priorità alle esigenze del CT Gattuso, il quale riuscirà a visionare i ragazzi in uno stage preliminare tra febbraio e marzo. Il tutto, però, appesantendo ulteriormente i calciatori, dato che non pare contemplata l’ipotesi di fermare temporaneamente il campionato. Via libera allo stage per la Nazionale, ma la Serie A non si ferma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - La Serie A si ferma per i playoff mondiali? C’è la scelta definitiva!