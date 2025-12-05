La Serie A si ferma per i playoff mondiali? C’è la scelta definitiva!
La qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo 2026 è una priorità assoluta per il nostro calcio: un’eventuale eliminazione dai playoff qualificazione significherebbe umiliazione e débacle assoluta, data l’assenza degli Azzurri nelle due precedenti edizioni. Ecco perché, dunque, è fondamentale dare priorità alle esigenze del CT Gattuso, il quale riuscirà a visionare i ragazzi in uno stage preliminare tra febbraio e marzo. Il tutto, però, appesantendo ulteriormente i calciatori, dato che non pare contemplata l’ipotesi di fermare temporaneamente il campionato. Via libera allo stage per la Nazionale, ma la Serie A non si ferma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prosegue la nuova serie SOTTO FERMA, disponibile la seconda puntata sul nostro canale YouTube. Iscriviti per non perdere nessuna novità ! - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, il Como non si ferma più: Sassuolo battuto e Inter raggiunta in classifica Vai su X
Mondiali, la Serie A si ferma per i play-off? Gravina: "Calendario intasato. Dimissioni se non ci qualifichiamo? Ci andremo" - dai calciatori al ct, passando per i dirigenti della federazione - Da msn.com
Gravina sullo stop della Serie A per i Playoff Mondiali: "Opzione non percorribile", ma c'è un'altra opzione - Le parole del presidente della FIGC in vista dei Playoff mondiali dell'Italia e sulle possibili ripercussioni per quanto riguarda il calendario della Serie A. Lo riporta ilbianconero.com
Italia ai Playoff Mondiali 2026, Gravina: "La sospensione della Serie A non è un'opzione" - Leggi su Sky Sport l'articolo Italia ai Playoff Mondiali 2026, Gravina: 'La sospensione della Serie A non è un'opzione' ... Lo riporta sport.sky.it
Playoff Mondiali, Montella (Ct Turchia): "Felice se la Serie A si fermasse a marzo" - Il Ct della Turchia commenta il sorteggio playoff che vedrà la sua squadra affrontare in semifinale la Romania: “Sarei molto contento se la Serie A si fermasse in quel periodo perché ne ho tre che ... Secondo sport.sky.it
Stop Serie A per i Playoff Mondiali 2026, anche Montella si schiera: "Sarei contento se il campionato si fermasse!" - L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord in semifinale il prossimo marzo 2026 ed in caso di vittoria ... Riporta msn.com
Mondiali, Italia penalizzata dalla FIFA: la clamorosa ingiustzia del sorteggio playoff - Mondiali, Italia penalizzata dalla FIFA: in trasferta in finale contro Galles o Bosnia da testa di serie, è la clamorosa ingiustzia del sorteggio playoff. Secondo sport.virgilio.it