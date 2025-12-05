La sentenza sul Centro sperimentale di cinematografia che smentisce le accuse a Castellitto
Il 2 dicembre 2025, una sentenza del giudice del lavoro Valentina Cacace ha respinto la richiesta di "impugnazione del licenziamento per giusta causa e risarcimento danni" presentata dall'ex dirigente del Centro Sperimentale di cinematografia, Stefano Iachetti, che durante la presidenza di Sergio Castellitto era stato allontanato dall'incarico, accusando Castellitto di aver pianificato l'assunzione di nuovo personale senza la necessaria autorizzazione. Nel motivare la decisione, secondo quanto riporta l'Huffington Post, il magistrato ha spiegato che non è stata fornita prova sufficiente per dimostrare l'esistenza di "episodi ripetuti e sistematici" di "vessazioni o comportamenti preordinati" a emarginare e allontanare Iachetti dall'ambiente lavorativo, né di azioni intenzionali, anche isolate, che possano configurare una forma di pressione psicologica (straining). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
