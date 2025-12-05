La Scossa | l’evento di Open a Roma sulle sfide dell’energia

Che si parli di cambiamenti climatici, guerre o crescita economica, non c’è sfida del presente che non si intrecci in modo inestricabile con il tema che più di ogni altro ha scalato l’agenda delle priorità: l’ energia. L’Italia, così come gli altri Paesi europei, si trova a un punto di svolta, impegnata a conciliare la transizione verso un’economia più sostenibile con la sicurezza delle forniture e prezzi accessibili nelle bollette di famiglie e imprese. Per raccontare questa sfida, tanto complessa quanto affascinante, Open porta a Roma i protagonisti delle politiche energetiche italiane per un evento dal titolo La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, che si terrà mercoledì 10 dicembre all’ Ara Pacis, a Roma. 🔗 Leggi su Open.online