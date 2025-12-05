La scomparsa di Dante Cardini Per 60 anni alla guida dell’Elbano

Lo sguardo sempre pungente e vivace, tipico di chi ha una storia da raccontare. E ad accompagnarlo era il garbo di un uomo che ha dedicato la sua vita all’accoglienza. Forte dei Marmi piange Dante Cardini, scomparso a 90 anni al Noa: il suo nome è tra quelli inseriti per eccellenza nell’identità del paese che si intraccia con le dinamiche dell’hotel Elbano, la maestosa struttura aperta nell’aprile 1965, segnando così il primato dell’albergo più longevo di Forte. Dante assieme alla moglie Maria Tacchella è stato un’istituzione, figura sempre presente al desk ma anche a conversare in centro, informatissimo e appassionato delle questioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Dante Cardini. Per 60 anni alla guida dell’Elbano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi esprime profondo cordoglio per la scomparsa dello storico e intellettuale Umberto Dante. L’Amministrazione e la comunità aquilana si uniscono al dolore della famiglia. - facebook.com Vai su Facebook

La scomparsa di Dante Cardini. Per 60 anni alla guida dell’Elbano - E ad accompagnarlo era il garbo di un uomo che ha dedicato la sua vita all’accoglienza. Scrive lanazione.it

Scultura luminosa di Dante per 60 anni di museo casa a Firenze - Una scultura luminosa alta tre metri e mezzo, realizzata in lamiera e led, con il volto di Dante è l'omaggio del maestro Marco Lodola per celebrare i 60 anni del Museo Casa di Dante a Firenze. Lo riporta ansa.it

La scomparsa di Renato Cardini - Se n’è andato Renato Cardini, personaggio legato al mondo sportivo locale e appassionato delle dinamiche del Palio oltre che membro ... Segnala lanazione.it