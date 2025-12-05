La scienziata Tutti la temono ma la Fisica è alla base di tutto
L’intervista all’astrofisica Marica Branchesi dopo il primo esame per entrare a Medicina. “Non penso che in due mesi gli studenti abbiamo affrontato temi molto difficili. È una materia che si è abituati a considerare ostica, ma è la porta per la bellezza dell’universo “. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel 1975, una giovane scienziata polacca fece una scelta che lasciò tutti senza parole. Si chiamava Simona Kossak. Aveva un dottorato, una carriera promettente davanti a sé e apparteneva a una delle famiglie artistiche più importanti del Paese: suo nonno e - facebook.com Vai su Facebook
La scienziata “Tutti la temono, ma la Fisica è alla base di tutto” - L’intervista all’astrofisica Marica Branchesi dopo il primo esame per entrare a Medicina. Si legge su repubblica.it
A Zurigo incontro sul fisico Franco Rasetti - Riprende a Zurigo il ciclo di conferenze divulgative, finalizzate a promuovere temi scientifici. Scrive ansa.it