La scienziata Tutti la temono ma la Fisica è alla base di tutto

L’intervista all’astrofisica Marica Branchesi dopo il primo esame per entrare a Medicina. “Non penso che in due mesi gli studenti abbiamo affrontato temi molto difficili. È una materia che si è abituati a considerare ostica, ma è la porta per la bellezza dell’universo “. 🔗 Leggi su Repubblica.it

L'intervista all'astrofisica Marica Branchesi dopo il primo esame per entrare a Medicina.

