La Russia garantirà forniture ininterrotte di carburante all' India sanzionata dagli Stati Uniti

I dazi del 50 per cento dell'amministrazione Trump sull'India - i più alti al mondo - imposti ufficialmente per riequilibrare la bilancia commerciale ma soprattutto per spingere New Delhi a ridurre gli acquisti di petrolio russo, non fungono da freno ai nuovi accordi commerciali tra Narendra Modi. 🔗 Leggi su Today.it

In attesa di capire se arriverà l’accordo politico sul maxi prestito da garantire con le riserve della Bank of Russia, l’Ue trova la quadra sullo sganciamento graduale dalle forniture del Cremlino. Ora non resta che sperare nella benevolenza della Cina - facebook.com Vai su Facebook

Russia, dalla Corea del Nord forniture militari totali per tre brigate: spediti oltre 20.000 container di armi - Per ringraziare l'invio di migliaia di soldati nordcoreani mandati a combattere contro le forze ucraine sul territorio russo, Mosca ha fornito a Pyongyang un avanzato sistema di difesa aerea Pantsir, ... Segnala ilmessaggero.it

Russia, la fornitura di missili dall'Iran è a rischio: Teheran punta sulla difesa interna. E Mosca guarda alla Corea del Nord - Il recente conflitto tra Iran e Israele potrebbe compromettere la capacità della Russia di ricevere missili balistici da Teheran. Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, la Russia sferra un massiccio attacco con droni e missili - Zelensky: 'Forniture militari da Usa sono state ripristinate' - “Abbiamo ricevuto segnali politici ai massimi livelli – buoni segnali – anche dagli Stati Uniti e dai nostri amici europei. Si legge su affaritaliani.it