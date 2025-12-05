La Russia garantirà forniture ininterrotte di carburante all' India sanzionata dagli Stati Uniti

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dazi del 50 per cento dell'amministrazione Trump sull'India - i più alti al mondo - imposti ufficialmente per riequilibrare la bilancia commerciale ma soprattutto per spingere New Delhi a ridurre gli acquisti di petrolio russo, non fungono da freno ai nuovi accordi commerciali tra Narendra Modi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Russia, dalla Corea del Nord forniture militari totali per tre brigate: spediti oltre 20.000 container di armi - Per ringraziare l'invio di migliaia di soldati nordcoreani mandati a combattere contro le forze ucraine sul territorio russo, Mosca ha fornito a Pyongyang un avanzato sistema di difesa aerea Pantsir, ... Segnala ilmessaggero.it

Russia, la fornitura di missili dall'Iran è a rischio: Teheran punta sulla difesa interna. E Mosca guarda alla Corea del Nord - Il recente conflitto tra Iran e Israele potrebbe compromettere la capacità della Russia di ricevere missili balistici da Teheran. Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, la Russia sferra un massiccio attacco con droni e missili - Zelensky: 'Forniture militari da Usa sono state ripristinate' - “Abbiamo ricevuto segnali politici ai massimi livelli – buoni segnali – anche dagli Stati Uniti e dai nostri amici europei. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Garantir224 Forniture Ininterrotte