La Ruota della Fortuna Gerry Scotti assediato dalle fan | La signora tocca
L’anteprima de La Ruota della Fortuna non delude mai. In pochi minuti, infatti, Gerry Scotti ha la capacità di attrarre il pubblico come pochi altri. Ci ha provato anche Stefano De Martino, alla concorrenza, ma l’impatto è stato ben diverso. Il peso dell’esperienza, certo, ma è anche una evidente capacità di leggere il pubblico, almeno il proprio e fedele. Non è un caso che lo studio è colmo di appassionati sopra una cera soglia d’età. Da casa vogliono riconoscersi e Mediaset sa bene qual è l’età media degli spettatori. Del resto, in un Paese come l’Italia, non potrebbe essere altrimenti. Ma cos’ha fatto il conduttore stavolta? Ha raggiunto il “condominio” e qualcuno ci ha provato, pare. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Caruso, da allenatore della Youth a campione della Ruota della Fortuna L'ex tecnico anche di Baiano e Città di Avellino conquista Gerry Scotti e Samira - facebook.com Vai su Facebook
La Ruota della Fortuna, urla e avances dal pubblico, Gerry Scotti drastico: "Buttatela fuori" - Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 5 dicembre 2025 Gerry Scotti nota alcune donne del pubblico che gli fanno delle avances, non manca di sottolinearlo con la sua ironia ... Si legge su libero.it
Gerry Scotti si ferma a La Ruota della Fortuna: la dolce sorpresa che lo ha commosso - Gerry Scotti si commuove a La Ruota della Fortuna per una dolce sorpresa. Lo riporta donnaglamour.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti assediato dalle fan: “La signora tocca” - Gerry Scotti scherza con il pubblico de La Ruota della Fortuna e prende di mira due spettatrici: “Lei allunga le mani” ... Si legge su dilei.it
Gerry Scotti emozionato a 'La Ruota Della Fortuna', in studio c’è il figlio Edoardo: il tenero saluto - Gerry ha aggiunto: “Si capisce che i bambini l’hanno fatto uscire questa sera perché solitamente a quest’ora o ne ... Da gossip.it
Gerry Scotti emozionato a La Ruota Della Fortuna: in studio arriva il figlio Edoardo - La serata de La Ruota della Fortuna ha riservato a Gerry Scotti un momento di grande emozione. Si legge su quilink.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il suo hobby segreto: tutti sorpresi. La partita è un vero flop - Non è fortunata la partita vista nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 4 dicembre 2025. libero.it scrive