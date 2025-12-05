La Ruota della Fortuna Gerry Scotti assediato dalle fan | La signora tocca

L’anteprima de La Ruota della Fortuna non delude mai. In pochi minuti, infatti, Gerry Scotti ha la capacità di attrarre il pubblico come pochi altri. Ci ha provato anche Stefano De Martino, alla concorrenza, ma l’impatto è stato ben diverso. Il peso dell’esperienza, certo, ma è anche una evidente capacità di leggere il pubblico, almeno il proprio e fedele. Non è un caso che lo studio è colmo di appassionati sopra una cera soglia d’età. Da casa vogliono riconoscersi e Mediaset sa bene qual è l’età media degli spettatori. Del resto, in un Paese come l’Italia, non potrebbe essere altrimenti. Ma cos’ha fatto il conduttore stavolta? Ha raggiunto il “condominio” e qualcuno ci ha provato, pare. 🔗 Leggi su Dilei.it

