La rivincita del team di Paola Iezzi Rob vince X Factor 2025 davanti a eroCaddeo DELIA e PierC

Rob ha vinto X Factor 2025. La giovane cantante siciliana di vent'anni, il cui vero nome è Roberta Scandurra, ha trionfato nella finale del talent show di Sky che si è svolta il 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli davanti a 16mila spettatori. È stata la sorpresa di questa diciannovesima edizione: partita come outsider, su cui all'inizio pochi avevano scommesso, ha conquistato puntata dopo puntata giudici e pubblico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) La vittoria rappresenta anche la rivincita di Paola Iezzi, giudice che ha seguito Rob durante tutto il percorso e che nella scorsa edizione non era riuscita a portare nemmeno un artista in finale.

