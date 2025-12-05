La rivincita del team di Paola Iezzi Rob vince X Factor 2025 davanti a eroCaddeo DELIA e PierC

5 dic 2025

Rob ha vinto X Factor 2025. La giovane cantante siciliana di vent’anni, il cui vero nome è Roberta Scandurra, ha trionfato nella finale del talent show di Sky che si è svolta il 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli davanti a 16mila spettatori. È stata la sorpresa di questa diciannovesima edizione: partita come outsider, su cui all’inizio pochi avevano scommesso, ha conquistato puntata dopo puntata giudici e pubblico.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) La vittoria rappresenta anche la rivincita di Paola Iezzi, giudice che ha seguito Rob durante tutto il percorso e che nella scorsa edizione non era riuscita a portare nemmeno un artista in finale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

