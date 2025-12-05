La rincorsa di Chiesa eroe di Anfield per un gol salvato

Una lunga rincorsa, poi il recupero del pallone sulla linea di porta. Tutto al 94'. Così il Liverpool ha evitato la 7ª sconfitta di un campionato sciagurato. E Federico la parte migliore del suo passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La rincorsa di Chiesa, eroe di Anfield per un gol salvato

Prima la rincorsa, poi il miracolo: Chiesa salva così il Liverpool al 94’ e conquista i tifosi dei Reds. Slot dovrebbe concedergli spazio? Arne Slot dovrà offrire almeno una cena adesso a Federico Chiesa. Il Liverpool pareggia 1-1 ad Anfield contro il Sun - facebook.com Vai su Facebook

La rincorsa di Chiesa, eroe di Anfield per un gol salvato - Così il Liverpool ha evitato la 7ª sconfitta di un campionato sciagurato. msn.com scrive

Liverpool, Chiesa da oggetto misterioso a eroe: Napoli e Roma rischiano la beffa e ora Gattuso non può più ignorarlo - Federico Chiesa salva un gol allo scadere contro il Sunderland e rilancia le sue ambizioni con il Liverpool: dal mercato di gennaio alla chiamata di Gattuso. sport.virgilio.it scrive

Chiesa ha salvato il Liverpool, ecco le parole di Arne Slot dopo il match contro il Sunderland. Lo ha detto sull’ex Juventus - Lo ha detto sull’ex Juventus Non un gol, non un assist, ma una rincorsa disperata che vale quanto una vi ... Riporta juventusnews24.com

Il salvataggio di Chiesa al 94° minuto è stata una delle cose più folli mai viste a Liverpool - L'attaccante dei Reds si è reso protagonista di una rincorsa pazzesca in pieno recupero: è stato alle costole dell'avversario scattato in contropiede ... Si legge su fanpage.it

Prima la rincorsa, poi il miracolo: Chiesa salva così il Liverpool al 94' (VIDEO) - Arne Slot dovrà offrire almeno una cena a Federico Chiesa per averlo salvato dall'ennesima débacle stagionale. toronews.net scrive

L’estate folle di Chiesa: dal possibile addio al gol ad Anfield, ora è pronto a prendersi il Liverpool - Così potremo riassumere le ultime settimane di Federico Chiesa, passato dalla non convocazione per le amichevoli del Liverpool al gol decisivo nella prima giornata di Premier League. Da gianlucadimarzio.com