La rinascita degli ex scali ferroviari | il Comune adotta il Piano attuativo per le nuove case a Greco-Breda
Milano – È il primo dei Piani che attuano l’Accordo di programma per la trasformazione degli ex scali ferroviari di Milano ad approdare in Giunta comunale, dov’è stato approvato ieri mattina e dove tornerà per il via libera definivo dopo l’analisi delle osservazioni, delle controdeduzioni e le eventuali modifiche da parte dell’amministrazione. Parliamo del Piano attuativo “Scalo Greco-Breda”, che sviluppa il progetto “L’Innesto” finanziato da Redo, progetto vincitore del Bando Reinventing Cities 2019. Area pilota del Piano Aria e Clima del Comune, prevede la realizzazione di un nuovo quartiere carbon neutral di social housing, mentre oltre il 60% della superficie complessiva sarà destinato a verde e spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
