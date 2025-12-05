La resilienza tranquilla di un marchio che ha rimesso a fuoco la propria utilità

La parte interessante di questa storia non è il trionfalismo, ma la normalità con cui un marchio culturale dato per appannato è tornato a funzionare. In un anno, i ricavi previsti superano i 5,5 milioni, quasi due milioni in più rispetto al budget preacquisizione; l’area libri è cresciuta del 105% e il Giornale dell’Arte del 36%. Numeri che colpiscono non perché eccezionali in astratto, ma perché ottenuti senza cambiare pelle: nessuna fuga in avanti, nessuna velleità di reinventarsi piattaforma, nessun abbandono del proprio mestiere. La resilienza, qui, è un fatto operativo: rimettere ordine in catalogo, ricostruire una struttura editoriale chiara, rafforzare le competenze interne, ampliare la rete di autori e committenze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La resilienza tranquilla di un marchio che ha rimesso a fuoco la propria utilità

Altre letture consigliate

Adam, pensavamo tu fossi immortale. Sei stato un simbolo di resilienza, con tutte le problematiche che ti portavi dietro da tempo; i reni, l'otite, la fiv e via dicendo. Il re indiscusso del nostro gattile... Ogni tanto un acciacco per poi rifiorire, a tuo modo. Perché dici - facebook.com Vai su Facebook

La resilienza tranquilla di un marchio che ha rimesso a fuoco la propria utilità - Allemandi cresce non per miracolo, ma perché torna a svolgere bene la funzione per cui era nata: fare editoria culturale solida, riconoscibile, necessaria ... Lo riporta ilfoglio.it

Regione premia 56 negozi storici: esempi di resilienza e qualità, custodi del patrimonio identitario collettivo - Al Centro congressi di Ville Ponti il Presidente della Regione Fontana, insieme agli assessori Guidesi e Caruso, al presidente della camera di Commercio Vitiello hanno consegnato le targhe celebrative ... Come scrive varesenews.it