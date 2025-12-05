La Reset pulisce le aiuole di via Pacinotti ma dimentica le sterpaglie a pochi metri

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo circa un anno e centinaia di segnalazioni Reset è intervenuta per pulire le aiuole di via Pacinotti senza eliminare tuttavia le sterpaglie lungo il marciapiede di fronte, cioè a 4 metri di distanza. Naturalmente per il ripristino dei marciapiedi divelti dalle radici o della pavimentazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

La Reset pulisce le aiuole di via Pacinotti, ma dimentica le sterpaglie a pochi metri - Dopo circa un anno e centinaia di segnalazioni Reset è intervenuta per pulire le aiuole di via Pacinotti senza eliminare tuttavia le sterpaglie lungo il marciapiede di fronte, cioè a 4 metri di distan ... Scrive mondopalermo.it

Melito, rifatte le aiuole di via Signorelli grazie al Csf - Il Corso Gratuito Manutentore del Verde, organizzato dal CSF (Centro Servizi e Formazione), si è recentemente distinto per un progetto di ripristino e riqualificazione di due aiuole situate in Via ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Reset Pulisce Aiuole Via