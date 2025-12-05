La Reset pulisce le aiuole di via Pacinotti ma dimentica le sterpaglie a pochi metri

Dopo circa un anno e centinaia di segnalazioni Reset è intervenuta per pulire le aiuole di via Pacinotti senza eliminare tuttavia le sterpaglie lungo il marciapiede di fronte, cioè a 4 metri di distanza. Naturalmente per il ripristino dei marciapiedi divelti dalle radici o della pavimentazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

