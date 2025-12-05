La Regia di Crious l’anteprima ufficiale del festival | un mese di arte satira e musica ad Alberobello
Dicembre ad Alberobello si prospetta un mese di eventi, linguaggi e nuovi sguardi creativi: è questo lo spirito de “La Regia di CRIÒUS”, l’anteprima ufficiale del festival CRIÒUS che inaugura la programmazione annuale dell’Associazione Chianche di Carta, guidata dal Presidente Giuseppe Palmisano. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
ROSSELLA FALK (Roma, 10 novembre 1926) La ricordiamo nel 1983 in “Maria Stuarda” di Schiller, per la regia e le scene di Franco Zeffirelli, dove nel ruolo di Elisabetta I si fronteggia sul palcoscenico con l’altra regina, interpretata da Valentina Cortese. - facebook.com Vai su Facebook