La Reggina va a caccia a Paternò della terza vittoria consecutiva

Reggiotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggina andrà alla ricerca della terza vittoria di fila a Paternò, dove si giocherà domenica (inizio ore 14.30) il match valido per la 15^ giornata del girone I di serie D. Si attendevano, in settimana, novità dal mercato e, invece, l’unico aggiornamento riguarda Grillo, che non è più un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

