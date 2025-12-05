La Reggina va a caccia a Paternò della terza vittoria consecutiva
La Reggina andrà alla ricerca della terza vittoria di fila a Paternò, dove si giocherà domenica (inizio ore 14.30) il match valido per la 15^ giornata del girone I di serie D. Si attendevano, in settimana, novità dal mercato e, invece, l’unico aggiornamento riguarda Grillo, che non è più un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
