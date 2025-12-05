La Rai prepara le mosse contro Mediaset e, per la prossima estate, lavora al lancio di un nuovo quiz al posto di Affari tuoi di Stefano De Martino. Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna sono i protagonisti indiscussi della televisione italiana. Dopo il grande successo ottenuto durante l’estate, Mediaset ha deciso di puntare ancora su Gerry Scotti e La ruota della Fortuna che continuano ad andare in onda ogni sera, su canale 5, vincendo continuamente la gara degli ascolti. (Fonte Rai) – L’opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La Rai corre ai ripari, pronto un quiz al posto di Affari Tuoi: cambia tutto su Rai Uno