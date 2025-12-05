La Rai corre ai ripari pronto un quiz al posto di Affari Tuoi | cambia tutto su Rai Uno

Lopinionista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai prepara le mosse contro Mediaset e, per la prossima estate, lavora al lancio di un nuovo quiz al posto di Affari tuoi di Stefano De Martino. Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna sono i protagonisti indiscussi della televisione italiana. Dopo il grande successo ottenuto durante l’estate, Mediaset ha deciso di puntare ancora su Gerry Scotti e La ruota della Fortuna che continuano ad andare in onda ogni sera, su canale 5, vincendo continuamente la gara degli ascolti. (Fonte Rai) – L’opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

la rai corre ai ripari pronto un quiz al posto di affari tuoi cambia tutto su rai uno

© Lopinionista.it - La Rai corre ai ripari, pronto un quiz al posto di Affari Tuoi: cambia tutto su Rai Uno

News recenti che potrebbero piacerti

Affari Tuoi in crisi, la Rai corre ai ripari: slitta il ritorno di Bruno Vespa - La stagione televisiva è iniziata da appena una settimana, ma in Rai l’atmosfera è già rovente. Si legge su comingsoon.it

Il Paradiso delle Signore anticipa il ritorno in onda: Rai 1 corre ai ripari dopo i flop estivi/ Ecco quando - Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore: la Rai ha deciso di anticipare il ritorno della serie tv: rimedio agli ascolti flop con le repliche? Segnala ilsussidiario.net

Ascolti tv disastro Rai (e Mediaset fa festa) che corre ai ripari - La decisione sui programmi che vanno in onda - Un martedì 22 aprile 2025 difficile sul fronte degli ascolti tv in casa Rai: oltre al crollo in prima serata della fiction sulla Resistenza, Fuochi d'Artificio, si è sentita l'assenza - Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Corre Ripari Pronto