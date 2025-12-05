La quarta pista è inutile e dannosa | il comitato scrive a Salvini e chiede un confronto

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – “Le scriviamo in relazione alle Sue recenti dichiarazioni contro il no alla quarta pista. Teniamo a informarLa che il comitato FuoriPista, è favorevole da sempre allo sviluppo dell’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino purché avvenga all’interno dell’attuale sedime “, è quanto si legge in una lettera indirizzata al vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, il quale è intervenuto all’inaugurazione del palazzo dell’Aviazione civile a Castro Pretorio ( leggi qui ). Ci permettiamo di ricordarLe che il precedente progetto per la quarta pista, con annessa mezza aerostazione, è stata bocciata dalla Commissione Tecnica VIAVAS e dal conseguente Decreto Ministeriale n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

