La provocazione di Putin | omaggia Gandhi e si paragona a lui | Fu grande nell’anticipare il nuovo ordine

Secoloditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paragonarsi al Mahatma Gandhi che rifiutava ogni tipo di violenza e di guerra è azzardato per tutti. Se lo fa addirittura Vladimir Putin, presidente della federazione russa, ancora di più. Eppure, lo “Zar” moscovita lo ha fatto realmente, nella sua visita ufficiale in India. Le parole di Putin. Vladimir Putin, nella sua visita al Rajghat, il monumento commemorativo di Gandhi, ha lasciato un messaggio nel libro dei visitatori, in cui omaggia il Mahatma descrivendolo come “uno dei fondatori dello Stato indiano, il grande filosofo e umanista”. “ Gandhi ha sostanzialmente anticipato il nuovo ordine mondiale multipolare più giusto che sta attualmente prendendo forma – ha osservato Putin – Nelle sue lettere a Lev Tolstoj, egli rifletteva ampiamente sul futuro del mondo: un mondo libero da diktat ed egemonia, fondato sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e cooperazione tra le nazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

la provocazione di putin omaggia gandhi e si paragona a lui fu grande nell8217anticipare il nuovo ordine

© Secoloditalia.it - La provocazione di Putin: omaggia Gandhi e si paragona a lui: “Fu grande nell’anticipare il nuovo ordine”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

provocazione putin omaggia gandhiPutin omaggia Gandhi,’sosteneva principi che la Russia difende’ - Vladimir Putin, nella sua visita al Rajghat, il monumento commemorativo di Gandhi, ha lasciato ... Scrive msn.com

provocazione putin omaggia gandhiUcraina, Putin in India da Modi: «Passi comuni con Usa per risolvere crisi della guerra». Poi l'omaggio a Gandhi - «Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza», avverte Putin affermando che «l'espansione ad est ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Provocazione Putin Omaggia Gandhi