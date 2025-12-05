La provocazione di Putin | omaggia Gandhi e si paragona a lui | Fu grande nell’anticipare il nuovo ordine

Paragonarsi al Mahatma Gandhi che rifiutava ogni tipo di violenza e di guerra è azzardato per tutti. Se lo fa addirittura Vladimir Putin, presidente della federazione russa, ancora di più. Eppure, lo “Zar” moscovita lo ha fatto realmente, nella sua visita ufficiale in India. Le parole di Putin. Vladimir Putin, nella sua visita al Rajghat, il monumento commemorativo di Gandhi, ha lasciato un messaggio nel libro dei visitatori, in cui omaggia il Mahatma descrivendolo come “uno dei fondatori dello Stato indiano, il grande filosofo e umanista”. “ Gandhi ha sostanzialmente anticipato il nuovo ordine mondiale multipolare più giusto che sta attualmente prendendo forma – ha osservato Putin – Nelle sue lettere a Lev Tolstoj, egli rifletteva ampiamente sul futuro del mondo: un mondo libero da diktat ed egemonia, fondato sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e cooperazione tra le nazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

