La protesta per Gaza spacca l’Eurovision Song Contest 2026 è caos dopo il via libera a Israele | ecco le nazioni che non parteciperanno
L’Unione Europea di Radiodiffusione ha dato il via libera alla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026, ma la decisione ha innescato una reazione a catena che minaccia di ridimensionare significativamente la manifestazione. Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno annunciato ufficialmente il boicottaggio della competizione canora, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna, in segno di protesta contro la condotta di Tel Aviv nella guerra a Gaza. La decisione è arrivata al termine dell’assemblea generale dell’Ebu tenutasi a Ginevra, convocata per discutere alcune modifiche al regolamento e per affrontare le richieste di esclusione di Israele avanzate da diversi paesi membri. 🔗 Leggi su Cultweb.it
