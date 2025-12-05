La Promessa sbarca in prima serata

Un appuntamento speciale attende i fan de La Promessa. La soap iberica fa gli straordinari e approda in prima serata, su Rete 4, sabato 20 dicembre 2025. In quel giorno, gli equilibri della famiglia dei marchesi di Lujan cambieranno per sempre e avrà inizio una ‘nuova era’. In prime time, i telespettatori assisteranno infatti all’ episodio 533 de La Promessa, che segna l’uscita di scena sia della protagonista Jana Exposito (Ana Garces), che morirà con il bambino che porta in grembo in seguito ad uno sparo che le verrà inferto, sia della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che verrà accusata dell’omicidio della nuora. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa sbarca in prima serata

