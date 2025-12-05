La Promessa in prima serata su Rete 4 | sabato 20 dicembre un episodio da non perdere

Sabato 20 dicembre 2025, i fan della celebre soap iberica La Promessa avranno un appuntamento speciale: l’episodio andrà in onda in prima serata su Rete 4, segnando una vera e propria svolta nella storia della famiglia dei marchesi di Lujan. Questa messa in onda eccezionale permetterà ai telespettatori di assistere a momenti decisivi che cambieranno per sempre gli equilibri della trama. L’episodio 553: drammi e colpi di scena. In prime time verrà trasmesso l’ episodio 553, che vede l’uscita di scena di due personaggi chiave. La protagonista Jana Exposito (Ana Garces) morirà tragicamente insieme al bambino che porta in grembo, a seguito di uno sparo, mentre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) sarà accusata dell’omicidio della nuora. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - La Promessa in prima serata su Rete 4: sabato 20 dicembre un episodio da non perdere

