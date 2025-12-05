Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo aver confidato i segreti più oscuri, Jana si rende conto che Leocadia potrebbe non essere dalla sua parte. La battaglia contro Cruz si fa più complessa. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: di fronte ai problemi della famiglia e della servitù, Martina decide di rimanere alla tenuta Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro sospetta che la zia complotti contro di lui, ma in realtà la marchesa e Lorenzo stanno organizzando di nascosto il suo matrimonio con una ricca ereditiera . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 dicembre: Jana scopre che Leocadia non è l’alleata sperata