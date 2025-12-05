La profezia di Trump | L’Europa si autodistrugge Ecco quando e come

La nuova “United States National Security Strategy” firmata da Donald Trump ridisegna in profondità il ruolo globale degli Stati Uniti e il peso dell’ Europa. Nel documento, presentato alla Casa Bianca come manifesto del “realismo flessibile”, il Vecchio Continente viene descritto come un’area “in declino”, dove esiste “una reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà”. Parole durissime, che segnano una rottura netta con il tradizionale impianto atlantico e con la retorica dello storico “fronte comune” tra Washington e Bruxelles. Storicamente alleata chiave, l’ Europa viene ora dipinta come potenziale parte del problema più che della soluzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

