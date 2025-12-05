La profezia di Giuliano Vassalli

Lidentita.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di ALFREDO VENTURINI Per quanto l’associazione nazionale magistrati si stia impegnando, è difficile nascondere che il CSM stia attraversando oggi la peggiore crisi dal momento della sua istituzione. Le cronache degli incontri clandestini tra alcuni esponenti politici e taluni magistrati, tra i quali dei componenti del CSM, finalizzati a concordare preventivamente una serie di nomine . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la profezia di giuliano vassalli

© Lidentita.it - La profezia di Giuliano Vassalli

Scopri altri approfondimenti

Referendum. Oggi la presentazione del “Comitato Giuliano Vassalli per il Sì”. Carbini referente in Valdarno - Arezzo, 17 novembre 2025 – Sarà presentato ufficialmente oggi, nella suggestiva cornice della Sala Nassirya del Senato della Repubblica, il “Comitato Giuliano Vassalli per il Sì”. Lo riporta lanazione.it

Da Signorile a Chicchitto, nasce il Comitato Vassalli per il Sì - Gli ex ministri Claudio Signorile e Salvo Andò, e un altro storico socialista come Fabrizio Cicchitto sono fra i promotori del 'Comitato Giuliano Vassalli per il SÌ', costituito per sostenere la ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Profezia Giuliano Vassalli