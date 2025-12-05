La procedura del sorteggio dei Mondiali 2026 sarà abbastanza cervellotica | i criteri e come funziona

A Washington oggi ci sarà il sorteggio dei Mondiali 2026. L'Italia c'è per ora virtualmente. La procedura del sorteggio da un certo punto in poi diventa cervellotica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

La Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026: ecco cosa dovrà ‘aspettarsi’ l’Italia (Adnkronos) - A meno di 200 giorni dall'inizio della prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, ufficiali le regole del sorteggio dei gironi: #Italia a sorpresa in quarta fascia. Spagna-Argentina e Inghilterra-Francia non si potranno incontrare prima della finale. Ecco tutti i dettagli Vai su X

La procedura del sorteggio dei Mondiali 2026 sarà abbastanza cervellotica: i criteri e come funziona - La procedura del sorteggio da un certo punto in poi diventa cervellotica. Scrive fanpage.it

LIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. Come scrive gazzetta.it

Sorteggio Mondiali 2026 orario e diretta tv. Come funziona, gironi e fasce: cosa rischierebbe l’Italia - Azzurri non ancora qualificati ma potenzialmente inseriti nell’urna con la dicitura “Playoff UEFA A”: chi vincerà quel percorso andrà in una delle 12 pool come squadra di quarta fascia ... Lo riporta italiaoggi.it

Sorteggio Mondiali 2026: dove vederlo e come funziona. L'talia per ora è solo una X - Ci siamo: il Mondiale 2026, quello con triplice sede in Nord e MesoAmérica, spalmato tra Canadà, Stati Uniti e Messico, da oggi entra nel vivo. Scrive tuttosport.com

Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo - Presenti Donald Trump, il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia ... Come scrive tg24.sky.it

Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset - Dalla composizione delle fasce ai possibili avversari dell'Italia: la guida completa al sorteggio in streaming su sportmediaset. Da msn.com