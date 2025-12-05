La Pro Loco lancia Aspettando il Natale e… | il programma delle iniziative a Fiumicino
Fiumicino, 5 dicembre 2025 – La Pro Loco di Fiumicino lancia “Aspettando Natale e.” a Fiumicino. L’8 dicembre In Via Torre Clementina, dalle 10 alle 19, spazio al Mercatino dell’Artigianato Creativo. I visitatori potranno scoprire creazioni originali e idee regalo realizzate da artigiani e hobbisti del territorio. Un appuntamento pensato per inaugurare il clima natalizio e valorizzare la produzione locale. Il 21 dicembre tornano i “Babbo Natale in motocicletta”. Nel pomeriggio del 21 dicembre, dalle ore 15, è attesa la sfilata della dozzina di motociclisti vestiti da Babbo Natale, iniziativa organizzata insieme all’Associazione “I Templari”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
