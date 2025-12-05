La prima volta di Conte e Spalletti avversari in Serie A sfidano sé stessi e il loro passato Gazzetta

In Serie A non ci sono precedenti di sfide tra squadre allenate da Spalletti e squadre allenate da Conte. La prima sarà domenica sera al Maradona. Ne scrive, non solo di questo, Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport: È quasi incredibile che nella loro lunga, e vincente carriera, non si siano mai affrontati in uno scontro diretto. (.) Per la prima volta, al Maradona, Conte e Spalletti si troveranno di fronte, in un faccia a faccia inedito in campionato. (.) Due esperienze parallele, che – in quel teatro così originale che sa essere il calcio – paradossalmente non si sono mai incrociate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La prima volta di Conte e Spalletti avversari in Serie A, sfidano sé stessi e il loro passato (Gazzetta)

