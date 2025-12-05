Parlare di politica con persone appena conosciute era, fino a poco tempo fa, considerato un tabù. Negli ambienti più formali questo rientrava nel capitolo del “bon ton”, mentre in contesti meno ingessati l’argomento veniva comunque evitato per non appesantire il clima e scongiurare discussioni premature. Oggi, soprattutto tra chi ha meno di trent’anni, sembra non essere più così: l’orientamento politico non solo viene sempre più di frequente dichiarato apertamente, ma è diventato qualcosa di imprescindibile per molti, al punto che uno studio recente ha mostrato come nelle app di incontri le preferenze politiche finiscano per pesare nelle scelte addirittura più dell’aspetto fisico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La polarizzazione politica non lascia fuori nemmeno le app di incontri (di S. Mentana)