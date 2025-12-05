La parte civile | Nessuna legittima difesa | la ruspa era ferma ma Mugnai ha sparato
“Prima di questi sei minuti c'era dell'altro: dei colpi inferti quando la telefonata non c'era”, così replica l'avvocato di parte civile Francesca Cotani. “Dodoli non era nell'escavatore con il coltello in mano: lo teneva in tasca, avvolto in un telo. Non era pronto ad effettuare una strage”.E. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
