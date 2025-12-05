La parabola di Domenico Berardi Incubo e obiettivo di mercato Ma domani non sarà in campo

Da ex obiettivo a vero e proprio incubo. Domenico Berardi ha rappresentato un po’ tutto per la Fiorentina, che lo ha seguito e corteggiato a lungo per portarlo in viola, ma che di contro si è vista segnare da lui una valanga di gol. Domani non ci sarà. Si è fatto male nel corso della sfida conl Como. Per lui una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Tradotto, mancherà non solo sabato, ma per diverse settimane. Un problema in meno per Vanoli, visto che Berardi ha nella Fiorentina una delle tre vittime preferite (insieme a Milan e Sampdoria). Contro i gigliati ha segnato 10 gol in 18 partite e fornito 6 assist ai compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La parabola di Domenico Berardi. Incubo e obiettivo di mercato. Ma domani non sarà in campo

