La Paolino Bracci di Cascina riconosciuta ' Impresa Storica'
Nella sede di Pisa della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest si è svolta oggi, 5 dicembre, la cerimonia di consegna dell'attestato di 'Impresa Storica' a cinque imprese dei territori della Toscana Nord-Ovest. Fra queste l'officina meccanica per la produzione di macchine speciali per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
