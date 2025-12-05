La pandemia è stato un esperimento di reverse engineering della globalizzazione

Una delle scene più potenti e significative della prima stagione di “The Young Pope” di Paolo Sorrentino mostra il Papa che medita nel suo studio e poi guarda fuori dalla finestra, di fronte a una Piazza San Pietro buia e desolata. Nella piazza deserta alcuni venditori dello Sri Lanka continuano imperterriti a lanciare le loro girandole ascendenti, senza che nessuno possa ammirarle o volerle comprare. Questa videoinstallazione si ricollega direttamente al ritornello della canzone di Nada Senza un perché, quando dice: «tutta la vita gira senza un perché; e tutto viene dal niente, e niente rimane senza te». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

