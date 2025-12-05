La pandemia è stato un esperimento di reverse engineering della globalizzazione
Una delle scene più potenti e significative della prima stagione di “The Young Pope” di Paolo Sorrentino mostra il Papa che medita nel suo studio e poi guarda fuori dalla finestra, di fronte a una Piazza San Pietro buia e desolata. Nella piazza deserta alcuni venditori dello Sri Lanka continuano imperterriti a lanciare le loro girandole ascendenti, senza che nessuno possa ammirarle o volerle comprare. Questa videoinstallazione si ricollega direttamente al ritornello della canzone di Nada Senza un perché, quando dice: «tutta la vita gira senza un perché; e tutto viene dal niente, e niente rimane senza te». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Argomenti simili trattati di recente
Uno dei principali accusatori della gestione dell’emergenza #Covid davanti alla Commissione d’inchiesta sulla pandemia, l’imprenditore Dario Bianchi, finanziava Fratelli d’Italia già nel 2019 e, nel 2024, è stato ospite d’eccezione di Atreju, evento del partito di Vai su X
Aveva 76 anni ed è stato in primissima linea nella lotta al Covid: era il responsabile dell’Usca Ogliastra - facebook.com Vai su Facebook